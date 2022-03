Gemeente wil 'sociale huur en koop' op oud schoolterrein Dwingeloo

"We voeren met Actium gesprekken om er woningen te bouwen", zegt wethouder Klaas Smidt. "Bij voorkeur gaat dat om een mix van sociale huur en koop. Maar wat de verhouding precies zal zijn moeten we nog nader bepalen."

Het terrein aan de Bruges staat al jaren leeg en is nu enigszins verwilderd. Het stuk grond is in bezit van de gemeente. "We willen het graag verkopen om geld vrij te maken voor andere investeringen", legt Smidt uit. "Daarom willen we ook vaart zetten achter het project."