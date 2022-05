Henk Kosters kan 'ontwethouderen': 'Zeven dagen werken doe ik niet meer'

De lach van Henk Kosters zal binnenkort niet meer door het gemeentehuis van Roden galmen. De wethouder stopt na acht jaar en kijkt op 65-jarige leeftijd uit naar een nieuwe uitdaging. Want de geraniums zijn niet aan de Peizenaar besteed.

De centrumontwikkeling van Roden. Slapeloze nachten heeft hij er niet van gehad, maar het pittige dossier heeft zeker zijn stempel gedrukt op de twee termijnen van Kosters in de gemeente Noordenveld. De wethouder, die zonder enige politieke ervaring in het college kwam, kon gelijk aan de bak. Op zijn weg trof hij vele uitdagingen en kwam hij op den duur lijnrecht tegenover de Roner Zakenkring te staan. En toen kwam zijn nachtrust wél in het gedrang. "Toen ze mijn integriteit in twijfel trokken, sliep ik slecht", geeft Kosters toe.

Realistisch

Toch kijkt Kosters positief terug op zijn periode als wethouder. In zijn periode zijn er zo'n 500 woningen bijgekomen in de gemeente en er staan er nog meer woningen op de rol. "Een mooi aantal, zeker als je kijkt waar je vandaan komt", stelt Kosters. "Maar ik snap ook dat mensen zeggen dat het nog steeds niet snel genoeg gaat. Het duurt al snel vijf jaar tot je bouwplannen omzet in woningen."

De woningnood is hoog en het liefst was Kosters verder geweest. "Maar je moet realistisch zijn. Met de procedures en onderzoeken, kost het gewoon veel tijd."

Stroperigheid

Gemeentelijke projecten kosten tijd. Zijn het niet de procedures voor de vergunningen, dan is het wel de soms stroperige afhandeling in de raad. "Daar moest ik aan wennen", bekent Kosters. "Ik heb na één van de eerste vergaderingen gezegd dat het qua efficiëntie wel beter kon. Toen kreeg ik direct te horen: 'Beste wethouder, daar gaat u niet over, u bent te gast!'. Zo is het natuurlijk ook."

Daarbij merkt Kosters op veel respect te hebben voor de raad. "Vooral voor de kleine fracties, waar veel werk wordt verzet. Maar die stroperigheid ga ik niet missen. De raadszaal ook niet."

Oosterveld

In zijn eigen dorp moest Kosters soms uitleggen dat hij wethouder voor de gehele gemeente was en niet alleen voor Peize. Toch heeft de oud-voorzitter van de plaatselijke voetbalvereniging nooit vervelende opmerkingen naar zijn hoofd gekregen in het dorp. "Het is wel zo dat soms het sentiment in Peize - en ook in Norg - leeft dat alles van de gemeente naar Roden gaat", zegt Kosters. "Dat zal voor een deel misschien wel kloppen, maar zeker de komende periode zullen die andere dorpen centraal staan."

In Norg maakte Kosters zich populair door gang te zetten achter de bouw van het Oosterveld. De nieuwbouwwijk verrees na bijna twintig jaar gesteggel eindelijk. Wijlen Jan Stroetinga zat de Peizenaar vaak achter de broek aan. "Je wil niet weten hoeveel brieven ik van hem heb ontvangen", zegt Kosters over de Norger. "En allemaal handgeschreven hè. Maar zijn inzet heeft zeker bijgedragen aan de bouw van het Oosterveld. Dat wordt niet vergeten."

Kanttekeningen

Maar kanttekeningen plaatst de scheidend wethouder ook. Zo ziet hij dat er bij de verzakkingen in Roden, nog steeds een groep bewoners is voor wie de problemen nog niet zijn opgelost. "Voor de wijk Middenveld zijn de problemen grotendeels opgelost, maar voor de verzakkingen daarbuiten is het nog niet goed gelukt. Dat had ik graag anders gezien."

Datzelfde geldt voor het afgeven van vergunningen. "Om één of andere reden is het ons niet gelukt dit sneller af te handelen. Dat heeft te maken met regels, met onszelf en met het aantal aanvragen. In coronatijd zijn de vergunningsaanvragen zowat verdubbeld."

'Blij dat hij weggaat'

Na 8 jaar is Kosters klaar voor zijn afscheid als wethouder. De laatste periode noemt hij 'dubbel'. "Als je een besluit neemt, ben je al bezig met de periode hierna."

Als het aan Gemeentebelangen had gelegen, was Kosters nog 4 jaar doorgegaan. "Dat wilde ik niet", zegt hij daar zelf resoluut over. "Er zullen mensen zijn die het jammer vinden, maar er zullen ook mensen zijn die zeggen: 'Ik ben blij dat die kerel eindelijk weggaat'. Het voelt goed te stoppen. Ik zou mezelf in de weg zitten als ik het niet deed."

Ontwethouderen

De parallel naar het voetbalveld is door de oud VV Peize-preses snel gemaakt. "Toen ik met voetbal stopte, zei men: 'nu al?' Maar ik wist dat ik beter toen kon stoppen, dan een paar jaar later."

De komende tijd gebruikt Kosters om te 'ontwethouderen'. "Ik stop zeker niet met werken, maar zeven dagen in de week doe ik niet meer", belooft hij. Of hij zich weer gaat inzetten voor het Peizer dorpsleven? "Dat kan, maar dat ga ik niet direct doen. Eerst even rustig aan."