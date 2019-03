Hoogeveen wint Drents onderonsje van MSC

Door deze overwinning blijft Hoogeveen op de derde positie staan. Titelconcurrenten DEM en SDO wonnen allebei en het gat met koploper SDO blijft hiermee twee punten. Alleen heeft Hoogeveen twee wedstrijden minder gespeeld dan de koploper uit Bussum.In de eerste helft zat niet zo veel actie. Er waren weinig grote kansen en beide ploegen speelden heel afwachtend. MSC loerde heel erg op de counter, maar Hoogeveen wist dit goed te verdedigen.De tweede helft was een stuk leuker om naar te kijken. Er waren grote kansen over en weer. Pas na een uur viel de openingstreffer, het doelpunt was van Levi van der Spek. Die voorsprong bleef echter niet lang in stand. Drie minuten later schoot Tom Heerkes de 1-1 alweer binnen. Zijn schot werd van richting veranderd en daarop had MSC-doelman Benjamins geen antwoord.De gelijkmaker van Hoogeveen was de ommekeer in de wedstrijd. Tot de 1-1 was MSC de betere partij, maar na de gelijkmaker was de thuisploeg de bovenliggende partij. Tien minuutjes na de gelijkmaker kwam Hoogeveen op voorsprong. Een goed schot van opnieuw Tom Heerkes verraste doelman Benjamins, die te ver voor zijn goal stond.Na die voorsprong werd het duel feller, met een paar kleine opstootjes. De scheidsrechter moest nog een paar gele kaarten uitdelen, om te zorgen dat het niet zou escaleren. In de blessuretijd speelde Saber Hendriks koeltjes de keeper van MSC uit en tekende zo voor de beslissende 3-1.