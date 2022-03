Aantal flitsboetes in 2021 bijna gelijk aan jaar ervoor; Asser flitspaal grootste melkkoe

In Drenthe zijn vorig jaar 37.720 flitsboetes uitgedeeld. Dat zijn er iets minder dan in 2020, toen het er 37.900 waren. Nagenoeg alle flitsboetes werden uitgeschreven vanwege een snelheidsovertreding; 736 flitsboetes werden opgelegd omdat een rood verkeerslicht werd genegeerd. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Net als in voorgaande jaren trapten weggebruikers het gaspedaal iets te hard in bij de flitspaal langs de Vaart bij de Johan Willem Frisokazerne in Assen. Dat gebeurde 8.876 keer en daarmee is die flitspaal wederom koploper in Drenthe wat betreft het aantal geregistreerde verkeersovertredingen. De flitspaal langs de N857 tussen Rolde en Borger is met 8.151 flitsmeldingen een goede tweede.