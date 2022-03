Verbazing over Oekraïners in pipodorp Oranje: 'Dit is chantage'

Raadsleden in de gemeente Midden-Drenthe zijn verbaasd over het idee om Oekraïense vluchtelingen op te vangen in het pipodorp achter Speelstad Oranje. Ondernemer Amresh Bajnath zegt daar zo'n 1.200 tot 1.400 opvangplaatsen te kunnen realiseren. Inmiddels zijn zo'n twintig vluchtelingen aangekomen bij het voormalige recreatiepark.

Het nieuws heeft ondertussen raadslid Arnoud Knoeff van D66 bereikt. Hij spreekt van chantage. "Het gaat allemaal om geld", zegt hij. "Hij zet de inwoners en de gemeente met de rug tegen de muur. Of het nou geld is om inwoners mee te betalen of gewoon Oekraïners toegang geven tot het pipodorp. Hij haalt alles uit de kast om zijn zin te krijgen."

Knoeff vindt het ook geen 'attente' actie om 1.200 tot 1.400 vluchtelingen op te vangen. Het park heeft volgens hem een recreatieve functie en dat moet zo blijven. "Maak er eerst maar aantrekkelijke huisjes van die op het park staan. De gemeente Midden-Drenthe heeft een duidelijk verhaal. Oranje heeft een grote bijdrage geleverd in het opvangen van vluchtelingen. Het is tijd dat er anderen mee aan de slag gaan."

Asociaal

Ook collega-raadslid Jannes Kerssies van Gemeentebelangen Midden-Drenthe is verrast door de ontwikkelingen. "Bajnath doet iets wat helemaal niet kan en daar kan ik mijn waardering niet voor uitspreken." Kerssies hekelt de manier waarop de ideeën bekend zijn gemaakt. "Het begon met arbeidsmigranten die werden opgevangen. Dat kan niet volgens de afspraken die de gemeente Midden-Drenthe heeft gemaakt, maar hij deed het toch. Elke gemeente moet Oekraïners opvangen, de gemeente Midden-Drenthe heeft het daar druk mee. Maar als ondernemer je eigen plan trekken kan niet. Het dorp moet zich kunnen vinden in de plannen, maar die stap wordt nu overgeslagen."

Charles de Haas van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork sluit zich aan bij die woorden. "Het is asociaal om het op deze manier te doen", zegt hij over de handelswijze van de ondernemer. "Maar Oekraïners moeten wel onderdak krijgen. We zullen als gemeente dus moeten uitzoeken wat allemaal kan qua opvang. Maar dat doe je niet zonder de input van de bewoners. Dan ga je een stap te ver."