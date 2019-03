Baasje opgelucht na gevaarlijke nachtwandeling van hond Zoe

Benjamins zit momenteel in Portugal voor vakantie en hoorde het nieuws vanochtend van haar man. "Hij kwam gisternacht rond 00.00 uur thuis en toen bleek Zoe niet thuis te zijn. Vervolgens is hij tot 05.00 uur 's nachts wezen zoeken."Via de site van RTV Drenthe kwam haar man te weten dat Zoe op de A28 bleek te zijn. "Ze is nog nooit weggelopen. Misschien is ze ergens van geschrokken en is toen door de adrenaline over de sloot voor ons huis gesprongen en daar uiteindelijk terechtgekomen", vertelt Benjamins.Nadat het nieuws bekend was, moest nog duidelijk worden waar Zoe naartoe is gebracht. Na een rondje bellen langs dierenambulances, bleek dat ze in het dierenasiel in Beilen op haar baasjes wachtte.Zoe is door een automobilist van de weggehaald. "Ik heb daarom via Facebook een oproep gedaan om te achterhalen wie dit heeft gedaan. Inmiddels is dat bekend. Als ik straks terugkom uit Portugal ga ik even langs met een bosje bloemen als bedankje."