GOMOS wint in extremis van SVBO, Nieuw Buinen pakt punt

Door deze overwinning stijgt GOMOS naar de vierde plaats en gaat het SVBO voorbij op de ranglijst. De ploeg uit Norg heeft nu 29 punten uit 17 wedstrijden en SVBO 27 uit 18.De wedstrijd kende weinig grote kansen. GOMOS leek na een half uur spelen op 1-0 te komen, maar Ivo Drenth scoorde vanuit buitenspelpositie. Na de rust kreeg de thuisploeg weer een grote kans via Jannes Siegers, maar hij wist niet te scoren.De wedstrijd leek te eindigen in 0-0, maar in de blessuretijd werd diezelfde Jannes Siegers onderuit gehaald in het strafschopgebied. Ronald Sloots wist wel raad met dit buitenkansje en bezorgde zijn ploeg de overwinning.Op het veld van GAVC uit Grou had Nieuw Buinen vandaag de kans om afstand te nemen van de degradatiestreep. Tegen de directe concurrent kwamen de oranjehemden echter niet verder dan een 1-1 gelijkspel. GAVC kwam op voorsprong door een treffer van Sander van Remmen en vlak voor rust maakte Thijs Hateboer de gelijkmaker.Nieuw Buinen blijft op de 13e plaats staan met 13 punten. De ploeg loopt één punt in op de nummer twaalf Stadspark dat verloor van Bergum. Doordat hekkensluiter Noordster wel wist te winnen is dat onderlinge verschil nog slechts twee punten in het voordeel van de Drenten.