Politie pakt bierdrinkende automobilist op

De politie heeft gisteravond een 47-jarige man opgepakt, omdat hij bierdrinkend in z'n auto rondreed. Dat gebeurde op de Scharmbarg in Assen.

Nadat de man uit de gemeente Hof van Twente aan de kant werd gezet, begon hij de agenten te beledigen. Na een controle bleek dat de man überhaupt niet had mogen rijden; z'n rijbewijs was al langere tijd ingevorderd.

De beschonken man is in het verleden vaker beboet voor het rijden onder invloed en het rijden terwijl z'n rijbewijs al was ingenomen. De man werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht.