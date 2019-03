Alcides door ondergrens tegen DEM

Alcides speelt een prima serie na de winterstop, en ook in de beginfase tegen het sterker geachte DEM uit Beverwijk boden de Meppelers weerstand. “Het was een gelijkopgaande wedstrijd in de eerste helft. Zowel in het creëren van kansen als in het verdedigen waren we in evenwicht,” legt Niemer uit.In de rust stonden er nog geen treffers op het scorebord, maar na tien minuten in de eerste helft wist DEM voor het eerst door de verdediging van de thuisploeg te breken. “Daarna stortte ons spel als een plumpudding in elkaar, het was niks meer. We moesten de speelwijze aanpassen om aanvallender te spelen, maar we leden raar balverlies en elke counter eindigde in het net.”De ploeg van Niemer had geen antwoord op het veranderde spel van DEM en kon zijn eigen tactiek niet meer aanpassen. Ook de drie wissels konden geen verschil maken. Niemer stak zijn hand ook in eigen boezem. “Ik had de ploeg in de rust moeten voorbereiden. We zijn als ploeg door de ondergrens gezakt. Dit moet echter een incident zijn, want ik verwacht niet dat dit de komende wedstrijden hetzelfde zal zijn,” aldus de trainer.Volgende week wacht Alcides de derby tegen MSC die eerder deze maand door slecht weer werd afgelast. In de stand staat de ploeg op de zevende plaats met 30 punten. Dat is één plaats hoger dan MSC.