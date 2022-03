Cultuurfonds Drenthe trekt de knip en steunt 37 projecten voor ruim een ton

Het project dat op de hoogste bijdrage kan rekenen is Stichting Verbonden in Verhalen, dat 10.000 euro ontvangt voor het Bommen Berend-concert dat op 25 en 26 augustus in Coevorden plaatsvindt. Voor dit concert wordt een speciaal muziektheaterstuk gecomponeerd, dat wordt uitgevoerd door Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. Drie solisten bezingen de scènes in het stuk.