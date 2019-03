Annen verliest koppositie in 3B

Annen stond met 42 punten uit 18 wedstrijden bovenaan de ranglijst terwijl Bellingwolde slechts in de middenmoot stond met 19 punten. Er werd niet veel gescoord, maar in het eerste kwartier na rust kwam Bellingwolde op voorsprong door een treffer van Martin Ras. Annen had geen antwoord en moest daardoor tekenen voor de derde nederlaag van het seizoen.Directe concurrent Veendam 1894 profiteerde dankbaar van de slipper van Annen. De Groningers wonnen in de derby tegen Muntendam met 6-2. De burenstrijd werd ontsiert door vier rode kaarten, twee aan de kant van Veendam en twee aan de kant van Muntendam.Veendam 1894 is de nieuwe koploper met 42 punten uit 18 wedstrijden. Annen heeft evenveel punten maar speelde al wel een wedstrijd extra en kent een minder doelsaldo. Drie weken geleden won Annen nog met 3-1 van Veendam.