Tentoonstelling Drents Museum over Armenië vanaf mei te zien

Het Drents Museum heeft na twee jaar corona-uitstel een datum voor de nieuwe tentoonstelling over Armenië. De tentoonstelling In de ban van de Ararat - Schatten uit het oude Armenië is dit jaar te zien van 11 mei tot en met 30 oktober.

De kunstwerken zijn eigendom van het History Museum of Armenia. "Gouden en zilveren sieraden en bekers, wapens, aardewerken potten en bronzen beeldjes van dieren en krijgers dompelen je onder in de rijke geschiedenis van Armenië", aldus het museum.

De tentoonstelling bestrijkt de periode van ongeveer een half miljoen jaar geleden (in de tijd van de jagers en verzamelaars), tot de komst van het christendom. "Het zwaartepunt van de expositie ligt in de Bronstijd en de periode van het koninkrijk Urartu (3400-600 v.Chr.). Uit die tijd zijn voorwerpen te zien uit rijke, door grote grafheuvels (koergans) overdekte graven en uit de versterkte nederzettingen Erebuni en Teishebani."

Ook zijn er veel afbeeldingen van dieren te zien op aardewerk en op metalen voorwerpen. Je ziet geiten, gemzen, edelherten, leeuwen, wolven, slangen, vogels en een tapir. "In het midden van de tentoonstelling verrijst de berg Ararat. Deze beroemde heilige berg ligt dan wel in Turkije en niet in Armenië, maar de Ararat en de kleine republiek in de Zuidelijke Kaukasus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een van de topstukken in de tentoonstelling is een reliek met een houtfragment van de Ark van Noach, die na het zakken van het water van de zondvloed op het Ararat-gebergte gestrand zou zijn."