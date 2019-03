Twee keer rood en afkoelperiode bij FC Amboina

De wedstrijd tussen FC Amboina en PJC uit Nieuw-Pekela is vanmiddag een korte tijd stilgelegd omdat de scheidsrechter werd belaagd door spelers van de thuisploeg. FC Amboina eindigde de wedstrijd met negen man en verloor met 1-2.

De wedstrijd in de vierde klasse D kende veel strijd, met ook de nodige kaarten. In de eerste helft kreeg een speler van Amboina een rode kaart wegens natrappen. Na een 0-0 ruststand kwam de thuisploeg toch op een 1-0 voorsprong. Nadat PJC de achterstand omboog naar een 1-2 voorsprong, sloeg de vlam in de pan.Een speler van Amboina kreeg een gele kaart van de scheidsrechter. Toen hij verhaal ging halen kreeg hij gelijk zijn tweede gele kaart en dus rood. Toen zijn teamgenoten ook verhaal kwamen halen, staakte de scheidsrechter de wedstrijd voor een korte tijd.Na een afkoelingsperiode werden de laatste tien minuten nog gespeeld, maar hierin werd niet meer gescoord.