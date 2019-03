VKW brengt spanning helemaal terug in 1e klasse F

Het gat tussen Emmen en VKW is nu nog maar één punt. Emmen heeft 39 punten uit 18 duels en VKW volgt met 38 punten. Nummer 3, SWZ Sneek, speelde gisteravond gelijk tegen Heerenveen en heeft 36 punten uit 19 wedstrijden.VKW was in Emmen uiterst effectief en van de vier kansen voor rust gingen er drie in. Anjo Willems, Wouter Baardink en Frits Nijstad passeerden Emmen-doelman Lars van der Swaluw die zeker bij twee goals volledig in de steek werd gelaten door zijn defensie.De ploeg uit Westerbork overleefde, met wat geluk de eerste twintig minuten na rust en leek de punten in de zak te hebben. Leek, want Emmen gaf niet op. Dankzij Raphael Ngendakumana, op aangeven van Janiek Arends, werd het 1-3 en nadat VKW-verdediger Durk de Jong met twee keer geel en dus rood moest douchen groeide de druk op de goal van de Börkers. Twee minuten voor tijd schoot Sander de Grote de 2-3 achter VKW-doelman Martijn Mulder, die verder uitstekend keepte. In de blessuretijd was Emmen dichtbij de 3-3, maar verdediger Alex Blekkink schampte een voorzet van Merik Sliedrecht en zag daardoor zijn kopbal niet op de binnenkant maar op de buitenkant van de paal belanden.