Noordelijke ondernemers projecteren '#hupassen' op gebouwen in Randstad

Op een toren vlak naast de Johan Cruijff Arena in Amsterdam bijvoorbeeld. Supporters die het stadion uitkomen na de voetbalwedstrijd Nederland - Duitsland zullen de teksten zo te zien krijgen. Daarnaast zijn zezichtbaar op het Rijksmuseum. Maar ook in Zandvoort is in grote letters te lezen: 'Heel Nederland wil de Formule 1 in 2020. #HupNederland, #HupAssen, #HupZandvoort!’. Dit samen met een aftelklok.De aftelklok geeft aan hoe lang Zandvoort nog het exclusieve recht heeft om te tekenen voor de organisatie van een Grand Prix in Nederland in 2020. Die deadline ligt op 31 maart. Dan vervalt dit recht en hopen ze in Assen in beeld te komen voor de Formule 1.De Businessclub wil met deze ludiek actie de aandacht vestigen op de deadline en duidelijk maken dat Assen de Grand Prix graag wil hebben als het Zandvoort niet lukt.Komende winter worden er voor de Formule 1 sowieso aanpassingen gedaan aan het TT circuit in Assen. De financiën voor een Grand Prix zijn in Assen rond. Beoogd sportief directeur van het circuit in Zandvoort, Jan Lammers, meldde afgelopen vrijdag in het Ziggo Sport programma F1 Café dat Zandvoort de zaakjes ook goed voor elkaar heeft en dat het wel goed komt met de financiering.Of dat zo is zal 31 maart moeten blijken. De datum waarop de FOM, de organisator van de Formule 1 wedstrijden in de wereld, Zandvoort de deadline heeft gesteld om met een plan te komen. Volgens Lammers is het maar de vraag of 31 maart overigens een deadline is.Passanten in Amsterdam en Zandvoort keken zondagavond vreemd op toen ze ineens een Formule 1 boodschap op gebouwen voorbij zagen komen met aansluitend een aftelklok.En daar blijft het volgens de Businessclub Grand Prix Assen 2020 niet bij. "We blijven ludieke en sportieve guerrilla-acties doen. Heel Nederland moet weten dat Assen er klaar voor is. De komende dagen worden spannend. Houd ons in de gaten. Wij komen Zandvoort feliciteren óf we nodigen Zandvoort uit om onze gast te zijn", zo zegt voorzitter Hanneke Bruggeman van de Businessclub.