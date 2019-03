FC Emmen 2 krijgt gezelschap van FC Groningen 2 in reservecompetitie

De spelers van het team, dat wordt getraind door Emmenaar Alfons Arts, worden morgen op de hoogte gesteld van het nieuws.De (hoge) kosten en een koerswijziging in het beleid zijn de belangrijkste redenen voor het besluit. Zo mag een profclub, die actief is in de piramide, geen enkele speler boven de 23 jaar opstellen. Dit zou volgens de club ten koste gaan van het herstel van geblesseerde (of terugkeer van gepasseerde) spelers van het 1e elftal. Volgend seizoen kunnen zij in ieder geval via het tweede team weer worden klaargestoomd voor de hoofdmacht.Of het terugtrekken van FC Groningen 2 uit de piramide zorgt voor een versterkte promotieregeling vanuit de hoofdklasse is nog niet bekend. In dat geval zou het voor het Asser ACV wellicht iets gemakkelijker worden om weer te promoveren naar de 3e divisie.