Woonwinkelcomplex is 'bioscoophit' in Klazienaveen

Doorn in het oog

De meeste bezoekers wonen in de directe nabijheid van de beoogde locatie. Een overbuurman ('liever niet met mijn naam in het stukje') is het treurige aangezicht hem al jaren een doorn in het oog. "Het is toch een beetje de entree van het dorp. Het wordt nu met een afwisselend en speels gebouw ingevuld."

Hij is er dus blij mee. "Bedenk ook: voor hetzelfde geld had je een fabriek tegenover je huis gehad." Meerdere bezoekers delen die mening.

Marleen Lubbers en Jan Verdonkschot zijn zelfs al een stapje verder. "We willen hier heel graag wonen", vertelt Marleen. Het stel woonde enige tijd in Duitsland, maar dat beviel op gegeven moment niet meer. Ze weken uit naar Klazienaveen, waar zij inmiddels al enige tijd in een huurwoning zitten. Marleen: "Klazienaveen bevalt goed en daarom willen wij overgaan op kopen. Het is een mooie plek, vlakbij het centrum."

Nog even geduld