Moskee opent deuren om te praten over aanslagen

Was de aanslag in Utrecht moslimextremisme? Hoe kwam de dader van de aanslag in Nieuw-Zeeland tot zijn daad? Wat was de rol van de media? Moskee El-Moslimien in Assen nodigde iedereen uit om vanavond daarover in discussie te gaan.

Ruim dertig geïnteresseerden, buurtbewoners, politici, kerkelijke organisaties, maakten van de gelegenheid gebruik om met elkaar te praten en de moskee van binnen te bekijken. "Ik ben nog nooit in een moskee geweest, dat was een aanleiding om langs te komen", zegt Anja Vaartjes uit Smilde.De avond begint met vragen over de islam aan de drie aanwezige leden van het moskeebestuur. Gedurende de avond gaan de geïnteresseerden steeds meer met elkaar in discussie. Op zoek naar de vraag hoe extremisme kan ontstaan en hoe we verdraagzamer naar elkaar kunnen zijn."Dit zijn de welwillende mensen, die interesse hebben voor de ander", constateert buurtbewoner Peter Kok. "Zouden maar meer mensen dat hebben. Dan zou de wereld er beter uitzien. Het begint met communicatie en wederzijds begrip."Kok verbaast zich over het feit dat Nederlanders via social media veel meer meeleefden met de aanslagen in Parijs, dan met de aanslagen in Nieuw-Zeeland ruim een week geleden. Toen schoot een rechtsextremist vijftig bezoekers van twee moskeeën dood.Het bestuur van de El-Moslimien-moskee in Assen is blij verrast met de opkomst. Bij eerdere inloopavonden, kwam de helft van het aantal bezoekers opdagen.