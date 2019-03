Voormalig penningmeester Achilles 1894: Mijn leven is een hel

Financiële problemen: Achilles 1894 gaat stoppen met vlaggenschip

"Mijn leven is al anderhalve week een hel", aldus de Assenaar. "Mijn huwelijk staat zwaar onder druk en mijn gezin lijdt hier enorm onder. Ik heb veel verdriet. Niet in de laatste plaats omdat mijn kinderen erop worden aangesproken op school. Hun vader is een prutser... dat gaat door merg en been."Volgens de voormalig penningmeester bestond het tekort van ongeveer een ton al toen hij bij Achilles 1894 begon in 2016. "Ik heb als vrijwilliger moeten tekenen voor dat tekort bij de Kamer van Koophandel. Hoe die schulden destijds zijn ontstaan, weet ik niet. Ik heb ook fouten gemaakt, wellicht door een gebrek aan financiële kennis. Maar daar kan ik toch niet alleen verantwoordelijk voor zijn? Ook de rest van het bestuur moet verantwoordelijkheid nemen en niet alleen naar mij wijzen."Het oud-bestuurslid bevestigt dat hij geld heeft overgemaakt naar zijn eigen rekening. "Maar dat geld heb ik voor de volle 100 procent gebruikt voor Achilles 1894."De voormalig penningmeester heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen. "Ik wil mijn naam gezuiverd hebben. Men heeft kennelijk geen enkel idee wat de impact is van alles wat er de laatste weken is gezegd en geschreven. Mijn leven is echt een hel op dit moment."