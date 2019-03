Het verrassende VKW en de titelrace van Hoogeveen in Onze Club

De uitzending van Onze Club

In de 1e klasse F van het zondagvoetbal zou vv Emmen een belangrijke tik kunnen uitdelen in de strijd om de titel. Op eigen veld moest de formatie van trainer Hendrik Oosting het opnemen tegen de verrassende nummer 2, VKW uit Westerbork. Verschil tussen beide ploegen voorafgaand aan het duel was vier punten.Een klasse hoger volgen we in Onze Club de titelstrijd van vv Hoogeveen. Gistermiddag kwam in Hoogeveen het Meppeler MSC op bezoek. In Meppel werd het eerder dit seizoen 4-1.De kraker in de 5e klasse E van het zondagvoetbal is die tussen Weiteveense Boys en Alteveer. De Groningers zijn koploper, maar als Weiteveense Boys wint en daarna ook de inhaalduels succesvol weet af te ronden doen de rood-witten volop mee in de titelstrijd.Het Asser LTC is al sinds eind november ongeslagen. De zaterdagclub staat daardoor inmiddels op plek 2 in de 3e klasse C. Zaterdagmiddag kwam de nummer 3 naar sportpark De Hoogte en dat is SC Loppersum.De uitzending van hét amateurvoetbalprogramma van Nederland wordt afgesloten zoals elke week met de rubriek 'de vijfde klasse F'. Stijn Steenhuis reisde af naar Linde, naar DOS'46.