'Geen nieuwe getuigen in hoger beroep treinkaping De Punt'

Bij het aankondigen van het hoger beroep vorig jaar was het nog wel de bedoeling dat er meer getuigen gehoord zouden worden. Zo wilde Zegveld onder meer oud-premier Dries van Agt vragen naar een mogelijk 'bevel om te doden'."Het verhaal van een geheime geweldsinstructie krijgen we gewoon niet rond", zegt Zegveld in de krant. "We vinden wel dat de bestaande instructie impliceerde dat de mariniers mochten handelen zoals ze wilden. Zo van: als er doden vallen, zult u van ons geen last hebben."In juli oordeelde de rechter dat het gebruikte geweld tegen de kapers in 1977 niet onrechtmatig was. In totaal kwamen acht mensen om het leven, van wie zes kapers.