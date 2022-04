Aa en Hunze zet alle zeilen bij voor vluchtelingen uit Oekraïne: vijftig extra plekken

Het eerste van de zeven gebouwen is zo goed als klaar. En dat moet ook, want de eerste Oekraïners komen in de loop van de week. Het gebouw heeft elf slaapkamers met in totaal 34 bedden voor de vluchtelingen. In een doorsnee kamer staan er drie: een stapelbed en een eenpersoons bed. Er is een tafel met stoelen en via het raam kijk je uit op het bos.