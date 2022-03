Raad De Wolden gaat akkoord met komst zestig woningen Zuidwolde

De woonwijk Ekelenberg in Zuidwolde krijgt zestig nieuwe woningen. Het plan voor uitbreiding kon vanavond rekenen op steun van de gehele raad.

Daarmee kan de initiatiefnemer beginnen met de bouw. Aan de zuidoostzijde van het dorp komen voornamelijk vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen. Verder is er plek voor twaalf sociale huurwoningen en zes woningen voor middenhuur met een grote tuin. Ook is er ruimte voor achttien levensloopbestendige huizen.

Mark Turksma van de PvdA is blij dat er een akkoord is. "Als je veel woningen wil bouwen, dan moet je ergens beginnen", zegt hij. "Dit lijkt ons een uitstekende start." Hij kreeg bijval van Marcels Hulst van de VVD. "Er wordt al jaren gezegd dat we meer moeten gaan bouwen. Prima dat het nu eindelijk door kan gaan."