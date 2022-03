Eigenaren pipodorp Oranje kunnen niet rekenen op steun voor opvang vluchtelingen

Eigenaar Amresh Bajnath vertelde eerder vandaag dat er ruimte is voor 1.200 tot 1.400 vluchtelingen uit Oekraïne. Daarvan zijn er volgens hem al 28 aangekomen en woonachtig op het park en dat aantal wil hij graag uitbreiden.

'Absurde aantallen'

Toestemming voor vluchtelingenopvang is er nog niet en daar komt volgens de burgemeester ook geen verandering in. "Die aantallen zijn gewoon bizar", vertelt burgemeester Cees Bijl van de gemeente Midden-Drenthe. "Dat slaat nergens op als we nagaan dat voor heel Drenthe 2.000 plekken moeten worden gezocht, dan gaan we natuurlijk niet dit soort aantallen in Oranje neerzetten. Wij gaan geen overeenkomst sluiten met Speelstad Oranje."

Bijl zegt dat het eerder om dertig vluchtelingen gaat. Volgens inwoners en de burgemeester is de mede-eigenaar, de zakenpartner van Bajnath, vanavond langsgekomen om dat mede te delen. Ook wijst Bijl naar de bereikbaarheid van Oranje, die een struikelblok vormt.

"Eind deze week hebben we 100 opvangplekken in onze gemeente beschikbaar. Dat zijn mooie, veilige plekken in de buurt van voorzieningen en daar gaan we ons op richten. Met zulke aantallen heb je bijvoorbeeld ook geen school in de omgeving. Dan heb je weer een volgend probleem. Die mensen verdienen niet een plek met nieuwe problemen."

Leefgeld

Met behulp van een inzamelingsactie in Wassenaar is gezorgd voor kleding, speelgoed en verzorgingsproducten voor de huidige vluchtelingen. Bovendien krijgen de vluchtelingen van de eigenaren 7,50 euro per dag aan leefgeld. De inwoners schatten daarom in dat het aantal bewoners niet snel op zal lopen. De gemeente heeft namelijk gezegd niet financieel bij te dragen.

Op de vraag waar de gemeente Midden-Drenthe de grens trekt met particuliere opvang blijft Bijl het antwoord schuldig. Inwoners uit het dorp zijn desalniettemin blij met verkregen antwoorden en het feit dat ze op één lijn zitten. "Het is weer een nieuwe episode", vertelt Den Bleker met een lach. "Het is een klein dorp, maar groot in alle gebeurtenissen. Dit schept wel een band onderling."