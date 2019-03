Piet Doek wint spannende finale LOOS

Piet Doek uit Ees was 44 kandidaten te slim af en verdient daarmee de titel ‘meest loze Drent’ van 2019. In de spannende finale van de Drentse kennisquiz LOOS, waarin de strijd lange tijd gelijk op ging, wist Piet de zenuwen het best in bedwang te houden.

Finalist Guus Altena uit Nijeveen viel na de tweede ronde af. Jolanda Huisman uit Borger maakte het Piet nog behoorlijk lastig. Na de finaleronde was er namelijk een gelijke stand. De benaderingsvraag over hoe lang de A37 tussen knooppunt Holsloot en de Duitse grens is, gaf uiteindelijk de doorslag. Piet antwoordde 47 kilometer en dat lag het dichtst bij het goede antwoord: 42 kilometer.Piet wint naast een mooie glazen standaard, vrijkaarten voor het Drents Museum en hij mag zich een jaar lang de ‘meest loze Drent’ noemen. "Het was een hele belevenis, mooi om mee te maken en nog mooier dat ik nu de looste Drent ben!"LOOS, de kennisquiz over de Drentse streektaol, geschiedenis, topografie en actualiteit is een samenwerkingsproject van RTV Drenthe, het Huus van de Taol en het Drents Archief. De presentatie is in handen van Erwin Kikkers.De finale van LOOS gemist? Hier kun je hem alsnog bekijken!