Zetelverdeling in Drenthe blijft gelijk, boerin Eline Vedder erin voor CDA

Dat betekent dat VVD, PvdA en Forum voor Democratie de grootste partijen zijn. Ze hebben alle drie zes zetels. De zetelverdeling ziet er als volgt uit:De in Assen geboren Henk Otten (lijstduwer) van Forum voor Democratie is met 1733 voorkeurstemmen gekozen in de Drentse Staten. Hij was ook de landelijke lijsttrekker van FvD voor de Eerste Kamer. Hij neemt de plaats in van Jan Willem Drukker.Eline Vedder (plek 18) bij het CDA en Adinda Bornkamp (plek 3) voor D66 zijn ook met voorkeurstemmen gekozen in de Staten. Vedder kreeg 1449 stemmen en neemt de plaats in van Gertjan Zuur. Adinda Bornkamp kreeg 1424 voorkeurstemmen. Zij is ook gemeenteraadslid in Assen en heeft laten weten daar de voorkeur aan te geven en niet in de Staten plaats te zullen nemen.​Roelie Goettsch wordt namens de PvdA informateur. Ze heeft als opdracht gekregen om met alle gekozen partijen gesprekken te voeren en te verkennen hoe tegen de uitslag van de verkiezingen wordt aangekeken.Ze moet onderzoeken wat voor elke partij de belangrijkste thema’s en speerpunten zijn voor de komende bestuursperiode van vier jaar. Ook vraagt ze de partijen welke coalitie de voorkeur heeft en of de betrokken partij zelf bestuursverantwoordelijkheid wil dragen