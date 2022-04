Wat vind jij: 1-aprilgrappen zijn niet meer van deze tijd

De vuurwerkshow tijdens Koningsdag in Meppel gaat niet door. Daarvoor in de plaats komt er een 'Silent Vuurwerkshow' in het Wilhelminapark. Die kunnen mensen bekijken door middel van een virtualrealitybril.

Het is een 1-aprilgrap. En zo volgen er hoogstwaarschijnlijk wel meer vandaag. Een al jarenlange traditie om elkaar in de maling te nemen. Het Drents Archief heeft in de archieven van het huis Mensinge in Roden een gedocumenteerde 1-aprilgrap gevonden. Deze stamt uit 1757. En volgens het Drents Archief - voor zover bekend - de oudste gedocumenteerde 1-aprilgrap in de provincie.