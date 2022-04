Eis: dertien jaar cel en tbs voor fatale schietpartij op camping in Hoogersmilde

Voor het doodschieten van een man op camping De Horrebieter in Hoogersmilde heeft het Openbaar Ministerie dertien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen Abderrehim B. uit Leiden. Volgens B. schoot hij uit zelfverdediging, omdat het slachtoffer plotseling een wapen pakte, maar het OM gelooft dat niet.

B. kende het slachtoffer, de 32-jarige Joey Affriat, uit de gevangenis. De Leidenaar heeft jarenlang vastgezeten; in 2011 kreeg hij elf jaar gevangenisstraf voor doodslag. Affriat zat bij hem op de afdeling en ze raakten bevriend. Toen ze vrij waren, gingen ze zich bezighouden met drugshandel. B. verkocht cocaïne met de man die in 2020 op de camping in Hoogersmilde was gaan wonen.

In de zomer van dat jaar gaf Affriat een Rolex, 20.000 euro en drie goudstaafjes in bewaring bij B. Voor het geval hem wat zou overkomen in het criminele circuit. Uiteindelijk waren de spullen voor Affriats destijds 4-jarige dochter bedoeld en wilde hij ze in november 2020 terug. De twee kregen een conflict, omdat B. het niet teruggaf. B. kreeg naar eigen zeggen ook nog 9.500 euro van het latere slachtoffer. Hij zegt dat hij in appjes ernstig werd bedreigd door Affriat.

Afspraak op station

Op de avond van 9 november 2020 had de Leidenaar met Affriat afgesproken op het station in Assen. Volgens B. heeft hij toen meteen de Rolex en het goud teruggegeven aan Affriat. Maar die zijn nooit teruggevonden, bleek tijdens de rechtszaak.

B. reed vanaf het station samen met het latere slachtoffer in diens auto naar De Horrebieter. Toen hij de camping op reed, zag hij naar eigen zeggen opeens dat Affriat een wapen in de hand had en ermee speelde. De Leidenaar was naar eigen zeggen al bang vanwege de dreigementen en raakte toen in paniek.

Terwijl hij gas gaf belandden de twee in een worsteling. Het lukte B. het wapen af te pakken en hij schoot van korte afstand vier keer op het slachtoffer, dat ter plekke overleed. De auto schampte een boom kwam tot stilstand tegen een zandheuvel. Getuigen, die schoten hoorden, vonden het lichaam van Affriat even later in de auto. B. was er toen al vandoor.

De politie en het Veteranen Search Team vonden onder meer het pistool en twee tassen met spullen van B. en Affriat in de buurt van de camping. De Leidenaar meldde zich de volgende dag bij het kantoor van zijn advocaat Peter Plasman in Amsterdam. Daar kreeg hij het advies zichzelf aan te geven. Dat deed de Leidenaar twee dagen na de schietpartij.

'Bijpraten in de jacuzzi'

Volgens het OM blijkt uit het appcontact dat Affriat en B. voor hun afspraak op 9 november hadden helemaal niet dat B. werd bedreigd en juist dat het conflict was opgelost. "Affriat was blij dat hij zijn spullen zou terugkrijgen en ze zouden bijpraten in zijn jacuzzi. Ook zou zijn vriendin langskomen en zijn dochter zou die avond worden gebracht", aldus de officier van justitie.

Uit een reconstructie van de fatale schietpartij is volgens haar gebleken dat B. het niet had kunnen zien als Affriat een wapen had gepakt, omdat het erg donker was waar ze op dat moment reden. Bovendien blijkt uit onderzoek aan de twee telefoons van het slachtoffer dat hij daarmee bezig was toen ze de camping op reden. "Hoe kan hij naast die telefoons ook nog een wapen in de hand hebben gehad?", aldus de officier.

De manier van schieten, die B. voordeed tijdens de reconstructie, klopt volgens haar ook niet met de kogelbanen door het lichaam van het slachtoffer. Bovendien zat er DNA van de stiefdochter van B. op het wapen. De aanklaagster gaat er dan ook vanuit dat hij het wapen zelf had meegenomen naar Affriat.

Volgens haar is sprake van doodslag. Voor moord met een vooropgezet plan om Affriat te doden is volgens haar te weinig bewijs. Advocaat Peter Plasman wil dat B. wordt ontslagen van rechtsvervolging, omdat volgens hem sprake was van noodweer.

Tbs

Uit onderzoek is gebleken dat B. een persoonlijkheidsstoornis heeft en dat de kans op herhaling hoog is. Omdat eerdere behandelingen niet zijn gelukt, adviseren deskundigen die hem hebben onderzocht nu tbs met dwangverpleging. Dit is de enige manier waarop de maatschappij tegen hem beschermd kan worden, vindt ook de officier.

De ex van Joey Affriat, de moeder van hun nu 5-jarige dochtertje, las tijdens de rechtszaak een emotionele verklaring voor over hoe erg de kleuter haar vader mist. Ook lazen advocaten verklaringen voor van de moeder en vriendin van het slachtoffer. In totaal eisen zij ruim 67.000 euro schadevergoeding.