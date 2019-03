Hoeveel tienermoeders zijn er in jouw gemeente?

Ook veel Drentse gemeenten laten een daling zien, maar niet overal. In Hoogeveen werden afgelopen jaar juist meer tienermeisjes moeder, net als in Coevorden, Meppel en De Wolden.Dat het aantal tienermoeders over het algemeen daalt, komt onder meer doordat anticonceptiemiddelen makkelijk verkrijgbaar zijn en door seksuele voorlichting op scholen. Ook beginnen jongeren later aan seks, als je het vergelijkt met vijf jaar geleden."Jongeren die seksueel actief zijn, beschermen zich behoorlijk goed. Negentig procent van de jongeren die voor de eerste keer seks heeft gebruikt een anticonceptiemiddel", zegt onderzoeker Ineke van der Vlugt van kenniscentrum op gebied van seksualiteit Rutgers.De meeste tieners die zwanger worden, zijn op het moment van bevalling 18 of 19 jaar: slechts twintig procent is 17 jaar of jonger.Op 1 januari 2018 hadden in Nederland een kleine 2.000 meisjes van 15 tot en met 19 jaar een kind. Rond de eeuwwisseling was deze groep twee keer zo groot: bijna 4.000 meisjes.Van iedere 1.000 tienermeisjes hadden er omgerekend vorig jaar gemiddeld vier een kind.