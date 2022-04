Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

In het Fablab in de Nieuwe Veste Coevorden wordt zaterdagmiddag de eerste Hackerspace in Drenthe geopend. Wethouder Steven Stegen opent de ruimte iets na 13.30 uur. Tussen 12.30 uur en 17.00 uur kun je kennis maken met de hackerspace, er zijn verschillende demonstraties en workshops. De ruimtes staan vol met gereedschap en aan de werktafels kun je zo aan de slag. Zo zijn er werkplekken voor elektronica, solderen, 3D-printen, lasersnijden, fotografie, werken met robots, werken met Lego-mindstorm, programmeren, fabricage, een lounge met bar, een nerdbibliotheek, een vr-ruimte en meer.

Senioren Orkest

Het Drents Senioren Orkest geeft zaterdag vanaf 14.00 uur het voorjaarsconcert in de Adventskerk in Assen. De vijftig muzikanten onder leiding van Henk Veneman spelen bekende melodieën van onder ander Edith Piaf en muziek uit Beauty and the Beast. Rond 16.15 uur wordt er afgesloten met You'll never walk alone. De toegangsprijs is 10 euro per persoon, inclusief koffie of thee in de pauze.

Oekraïne

Stichting Goed Gevoel, de Kledingbank Midden-Drenthe en Footballskills Drenthe houden zaterdagmiddag een inzamelactie voor Oekraïne. Tussen 13.00 en 17.00 uur kunnen er toiletartikelen en andere verzorgingsartikelen gebracht worden naar de Brinkstraat 21A in Beilen. Verschillende artiesten treden op bij het inzamelpunt.

In de Ichtuskerk in Emmen is zaterdagavond een benefietconcert voor Oekraïne. Organisator Mark Harms heeft 60 muikanten weten te strikken, ook een Oekraïense zangeres die haar land ontvluchtte treedt op. Tijdens het concert wordt er gecollecteerd, ook via een qr-code kan geld worden gestort. De kerk gaat om 19.30 uur open, het concert begint om 20.00 uur.

Een laatste feestje

De sporthal in Zuidwolde verdwijnt, het maakt plaats voor het nieuwe Huus voor Sport en Cultuur. Daarmee verdwijnt ook de Sportkantine Zuidwolde, waar menig biertje is gedronken na het sporten. Zaterdagavond van 22.00 uur is iedereen welkom voor een 'daverend feest' om afscheid te nemen van de kantine en herinneringen op te halen. Live muziek is er van Helene Fischer tribute by Natasja.

