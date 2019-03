Politie stopt met onderzoek instorten geluidswal Spier

Zowel uit het rapport van de technische recherche als uit het buurtonderzoek valt niet vast te stellen of er sprake is van sabotage. Ook zijn er daardoor geen dader(s) in beeld bij de politie. De politie stopt met het onderzoek meldt de politiewoordvoerder.Rond de geluidsmuur liepen twee onderzoeken. Ook de gemeente Midden-Drenthe onderzoekt de oorzaak van het instorten van de muur.Eerder kwam uit het gemeentelijke onderzoek dat er mogelijk sprake zou zijn van sabotage. Er waren aanwijzingen dat de staanders in de muur zouden zijn doorgeknipt. Of dat ook de oorzaak is voor het instorten van de muur wordt nog onderzocht.De gemeente Midden-Drenthe en de aannemer die de geluidswal in Spier heeft gebouwd deden naar aanleiding van deze aanwijzingen aangifte bij de politie. De buurt reageerde op de voorlopige bevinding en bijbehorende aangifte in januari met veel ongeloof.Later meer.