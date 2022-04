Ria Haan en Jan Smits ruilen provincie in voor gemeenteraad: 'Dichter bij de mensen'

Ria Haan en Jan Smits stoppen bij de Provinciale Staten. De twee gaan de gemeenteraad in. Haan gaat aan de slag voor GroenLinks in Assen, Smits gaat aan de slag voor de VVD in Tynaarlo.

Het is niet verboden om in zowel de gemeenteraad als in de provinciale politiek actief te zijn. Een gemeenteraadslid mag zelfs actief zijn in de Eerste of Tweede Kamer. GroenLinks heeft het echter niet toegestaan om in de gemeenteraad én in de Provinciale Staten te zitten. Dus moet Haan kiezen. Het is de gemeenteraad van Assen geworden.