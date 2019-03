Eline Vedder met voorkeurstemmen in de Staten: Ik vond het heel spannend vanochtend

Boerin Eline Vedder is voor het CDA met voorkeurstemmen gekozen in Provinciale Staten. Ze stond achttiende op de lijst, maar kreeg 1.449 stemmen en dat was voldoende voor een zetel.

"Ik was wel verrast ja", reageert Vedder. "Het zag er dit weekend al wel positief uit met de uitslagen die al bekend waren, maar het moest nog wel echt even gebeuren. Ik vond het heel spannend vanochtend."Zeker weten wie op haar gestemd heeft weet Vedder niet, maar ze heeft wel een vermoeden. "De kans is vrij groot dat ik stemmen uit de agrarische sector heb gekregen en stemmen van mensen uit mijn eigen gemeente De Wolden."In die gemeente zit ze voor het CDA ook in de gemeenteraad, maar daar stopt ze nu mee. "Ik heb er goed over nagedacht toen ik 'ja' zei tegen het op de lijst staan. Ik heb toen die beslissing al genomen. Ik ben heel blij met deze nieuwe uitdaging, maar de gemeente gaat mij ook aan het hart, dus ik vind het jammer dat ik van de gemeenteraad afscheid moet nemen."Gertjan Zuur uit Oosterhesselen loopt nu zijn zetel als Statenlid mis. "Ik vind dat wel ingewikkeld eigenlijk", zegt Vedder. "We hebben contact gehad via WhatsApp. Ik hoop dat Henk Jumelet weer gedeputeerde wordt, dan komt Gertjan alsnog in de Staten."