Hooiveld denkt na over aanblijven als raadslid: 'Ze zijn nog niet van mij af'

Reactie burgemeester Jan Seton

Burgemeester Jan Seton kijkt met een dubbel gevoel terug op de vergadering van gisteravond. "Er zijn alleen maar verliezers in deze situatie. Wat er gebeurd is, kan niet", zegt hij. Dat Hooiveld onder druk heeft gestaan, ontkent hij daarentegen niet: "Als je lekt, dan brengt dat natuurlijk druk met zich mee."

Toch zegt de burgemeester dat de woorden 'strafrechtelijk onderzoek' niet van hem komen: "Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb wel gezegd dat ik weet dat er, wanneer iemand bij een burgemeestersbenoeming het vertrouwen schaadt, altijd aangifte wordt gedaan. Ik weet niet of dat voor het schenden van een embargo ook geldt. Het enige wat ik weet is dat die woorden niet van mij komen, maar uit een antwoord op een vraag van de fractievoorzitters. In die fase wisten we overigens nog niet wie het gedaan had. Nu Daan naar voren is gekomen en zijn positie heeft opgegeven, vraag ik me af of er met dat onderzoek nog iets wordt gedaan. Het is wel genoemd in de schrik en boosheid van het lekken an sich."

Hard gelag

Hij noemt de hele situatie een hard gelag voor het jonge raadslid. Naast boosheid op Hooiveld, is er ook bezorgdheid: "Het levert een hoop scherven op, maar daar moet hij in eerste instantie zelf mee dealen. Al bestaat er ook een gevoel van bezorgdheid om hem." Seton roemt Hooivelds moed om op te stappen: "Ik vind het heel knap dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft genomen om het toch naar buiten te brengen. Dat is niet makkelijk, ook niet in de richting van zijn fractie. Dat heeft hij goed gedaan. Het is een zuivere beslissing."

Al was dat niet de enige optie volgens de burgemeester: "Ik heb niet gezegd dat opstappen de enige optie was. We hebben daar zelfs nog over gesproken': "Is dat nodig?", vroeg ik me af. Uiteindelijk zijn we er gezamenlijk op uitgekomen dat dit de beste optie is. Dit heeft zijn loop gehad. Hij heeft verteld dat hij het heeft gedaan, zijn eigen conclusies daaraan verbonden, vervolgens de raad meegedeeld dat hij zijn raadslidmaatschap zou opzeggen en dat besluit respecteer ik."