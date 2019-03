Drenten kopen loten het vaakst in Roden en Hoogeveen

Liefhebbers van loterijen lijken in onze provincie vooral in Roden en omgeving te wonen.

De meeste krasloten, staatsloten en Toto-formulieren gaan bij de Primera aan de Heerestraat in Roden over de toonbank. De winkel heeft daarmee een award gewonnen van de Nederlandse Loterij.Hoogeveners houden ook wel van een spelletje, zo blijkt. Op plek twee en drie staan de Primera aan de Grote Beer en de Tabaksshop aan de Nije Nering in Hoogeveen.Of de meeste loterijwinnaars ook in Roden en Hoogeveen wonen, is niet bekend.