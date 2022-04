Norger wilde tegenprestatie voor gift: fracties storten geld terug

Henk Huttinga, griffier van de gemeente Noordenveld, wilde niet zeggen wie de persoon is die meerdere partijen een geldbedrag heeft toegestoken. Wél was hij degene die de giften aankaartte in het presidium van de gemeente, 'om de zuiverheid te betrachten'.

"Ik vond het echt heel bijzonder. We weten dat ondermijning plaatsvindt, maar dit is van iemand als jij en ik. Het gaat dan ook niet om hele hoge bedragen, het was meer symbolisch. Maar even later kwam er een verzoek achteraan. Ik kan me niet voorstellen dat de man in kwestie slechte bedoelingen had, maar om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan, vond ik het nodig dit in het openbaar te melden", vervolgt Huttinga.