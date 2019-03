Tweede otter doodgereden bij de Onlanden

De politie vond het dier na een melding. Jacob de Bruin, boswachter van Natuurmonumenten bekijkt vandaag de situatie ter plekke. "Het aparte is: er is een faunabrug. Otters kunnen veilig door het water onder de weg door. Op camerabeelden zien we dat daar ontzettend veel activiteit van otters is. Het is een raadsel waarom de otter over de weg ging en niet de passage gebruikte. Misschien is er een verandering te zien in de wissel: de looproutes die de otters gebruiken. Misschien zijn er mannetjes die een nieuw territorium willen veroveren."De otter wordt onderzocht, het is nog niet duidelijk of het om een mannetje of vrouwtje gaat. Wim van Boekel van stichting Natuurbelang De Onlanden: "Het gaat al jarenlang goed, tot nu toe hadden de otters niet de behoefte om over te steken. Het zou een mannetje van buitenaf kunnen zijn, die niet bekend is met de drukke weg. Dan is het nog steeds heel vervelend, maar dan treft het de populatie van de Onlanden niet."