Grootschalige praktijktest duurzame bollenteelt van start

Met duurzame lelieteelt werd tot nu toe vooral geëxperimenteerd op kleine proefveldjes. Maar komend seizoen is in Drenthe een grote praktijktest met duurzame bollenteelt. Tien telers die actief zijn in de gemeente Westerveld doen eraan mee. Ze gaan nu op een deel van hun eigen grond een praktijktest uitvoeren.

Een van de boeren die meedoet is Gert Veninga uit Hijken. "Ik denk dat de meeste telers daar al mee bezig waren. Die gewasbeschermingsmiddelen zijn ook nogal prijzig, dus dat gebruik wil je als boer heel graag verminderen. We kunnen nu onder deskundige begeleiding van het Hilbrandslaboratorium grootschalige proeven doen waar we heel veel van kunnen leren. Ik ben wel heel blij dat we mee kunnen doen."

Veel geld beschikbaar

Met het project is 1,2 miljoen euro gemoeid; 600.000 euro komt van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 100.000 euro komt van de provincie Drenthe en de overige 500.000 euro wordt opgebracht door het bedrijfsleven, waaronder de telers en de distributeurs van bestrijdingsmiddelen.

De geleerde lessen komen voor alle deelnemende telers beschikbaar. "Al die informatie wordt met de andere telers gedeeld. Dus ik hoef het niet allemaal zelf te doen. Er zijn anderen waar ik ook weer van leer", aldus Veninga.

Het Hilbrands Laboratorium in Wijster voert als projectleider metingen uit, adviseert de boeren en betrekt de omgeving erbij. "De resultaten die we bereiken bij de telers willen we graag delen met de omwonenden. Het project is dan ook vooral bedoeld om te communiceren met de omgeving. Het idee is dat ze er kennis van kunnen nemen, maar ook input kunnen geven", zegt Janny Peltjes van het Hilbrands Laboratorium.

Hoop op meer draagvlak

De hoop is dat met het project ook de weerstand tegen lelieteelt afneemt. Want in Westerveld woedt al jarenlang een strijd tussen telers en de actiegroep Meten=Weten. Het lukt de gemeente ook niet de twee dichter bij elkaar te brengen; Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma doet nog een poging.