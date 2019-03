Jan Lammers: 31 maart is geen harde deadline voor Formule 1 in Zandvoort

FORMULE 1 - Autosportliefhebbers kijken reikhalzend uitkijken naar het einde van de maand wanneer de beslissing over Formule 1 in Zandvoort wordt genomen. Maar volgens Jan Lammers is 31 maart helemaal geen harde deadline. Dat zei de beoogd sportief directeur van de GP in Zandvoort in het Formule 1 Café van Ziggo Sport.

"Die 31 maart is een eigen leven gaan leiden. Dat komt voort uit een gelekte brief van begin november. Daar stond in dat het Circuit van Zandvoort ongeveer een half jaar kreeg, met als richtlijn 31 maart, om het verhaal rond te krijgen. Daar koersen we nu op af. Maar het is geen harde deadline", zegt Lammers. Ook het Formula One Management laat, volgens Ziggo, weten dat het op 31 maart niet met een beslissing naarbuiten komt.Daarnaast zegt Lammers op camera dat de zaken er in Zandvoort goed voorstaan. "Geld is niet het grootste probleem. De promotors overwegen het project naar zich toe te halen door hun handtekening te zetten. Het gaat de goede kant op", zegt LammersVorige week werd bekend dat de gemeente Zandvoort 4,1 miljoen wil investeren in de infrastructuur rond het circuit. Morgenavond beslist de gemeenteraad daarover.