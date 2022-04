Betaald parkeren Gasselterveld uitgesteld door technische problemen

Automobilisten zouden vanaf vandaag 6 euro moeten betalen om hun auto bij het Gasselterveld en 't Nije Hemelriek te parkeren. Toch bleven de slagbomen naar de recreatieplas de hele dag wagenwijd openstaan. Was de aankondiging voor het betaald parkeren dan een 1 april grap?

Nee, dat nou ook weer niet. "Het is een technisch probleem", vertelt Linde Veldhoen van Staatsbosbeheer. "De komende dagen zal het mogelijk dus nog gratis parkeren zijn. We hopen zo snel mogelijk het systeem op orde te hebben."

Geld voor opruimen

Volgens Veldhoen is het hoog tijd dat er wordt betaald voor het parkeren. "Het is hier zeker in het zomerseizoen heel druk. Dan is het goed om wat te kunnen sturen."

De opbrengst van het parkeren komt ten goede aan het gebied rondom het Gasselterveld. "Vooral het afval is in de drukke periode een groot probleem", zegt Veldhoen. "Het geld dat we hiermee ophalen, steken wij in het opruimen hiervan."

'Relatief laag bedrag'

Wanneer het parkeersysteem het daadwerkelijk doet, gaan verkeersregelaars aan de slag om mensen en zichzelf hierin wegwijs te maken. "Vandaag is het niet zulk lekker weer en zal het niet echt druk worden", voorspelt Veldhoen. "Maar wanneer het weer mooier is, zullen de verkeersregelaars zorgen dat alles in goede banen wordt geleid."

Staatsbosbeheer ontving wisselende reacties op de maatregel voor het betaald parkeren. "De ene vindt het heel jammer, maar de meesten begrijpen het ook wel weer." Volgens Veldhoen is 6 euro een relatief laag bedrag om een dag lang te mogen parkeren. "Maar als het eerst gratis was, is iedere euro al snel één te veel."