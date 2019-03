Buurtvergadering Bargermeer opnieuw afgelast: 'De gemeente is nu aan zet'

"De burgemeester heeft de vergadering verboden. Volgens hem is de locatie niet veilig. Daar komt bij dat, volgens de burgemeester, de sfeer het niet toelaat de vergadering te beleggen", zo is te lezen in een brief van de buurtvereniging die bij bewoners op de mat is gevallen.Daarin staat ook dat nu besloten is zonder ledenvergadering toch per direct een nieuw bestuur te benoemen. "Deze situatie zal tot nader order blijven bestaan, tot de situatie het toelaat een nieuwe ledenvergadering te houden", staat onderaan de brief.Dat er geen vergadering gehouden mag worden vanwege de sfeer, spreekt een woordvoerster van de gemeente Emmen nadrukkelijk tegen. "In overleg met de politie en de brandweer is wel besloten dat de vergadering in het buurthuis niet door kan gaan. Daar zouden 120 mensen op afkomen. Dat is te veel in verband met de brandveiligheid."Ze zegt dat de gemeente heeft aangeboden de vergadering van morgenavond te verplaatsen naar woonwijkcentrum Holdert in het centrum van Emmen. "Dat deze brief er nu ligt, vinden we dan ook opmerkelijk."Voorzitter Rik Lukas vindt dat de gemeente te laat is met het alternatief. "Vrijdag om kwart voor vijf hoorden we dat de vergadering in het buurthuis niet door mocht gaan. Vervolgens zijn we het hele weekend druk geweest met het zoeken naar een nieuwe locatie. Pas vanochtend kon ik bellen met Holdert en toen bleek dat het daar niet meer te regelen was voor morgenavond. Toen hebben we de brief in de buurt verspreid dat de vergadering niet doorgaat."Volgens de gemeentewoordvoerster heeft Emmen ook aangeboden te helpen met het verplaatsen van de vergadering naar bijvoorbeeld volgende week. Lukas: "Dat is mij niet bekend, maar wat mij betreft is de gemeente nu wel aan zet."Vorige maand ging een vergadering ook al niet door wegens ' dreigende escalatie '. De spanningen bij de buurtvereniging liepen hoog op door een bestuurskwestie.De problemen in de vereniging spelen al een jaar. Ze ontstonden mede naar aanleiding van het royeren van vier bestuursleden van het vroegere bestuur. In april vorig jaar stuurde een twintigtal leden het volledige oude bestuur naar huis. Ook werd het buurthuis bezet. Omdat de gemoederen hoog opliepen, sloot burgemeester Van Oosterhout het buurthuis zelfs tijdelijk. De rechter moest eraan te pas komen om de impasse te doorbreken