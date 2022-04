Ramadan: de gebakjes zijn duurder, maar de mensen blijven komen

Zoete hapjes, kleine taartjes en verse baklava. De bakkerij van Amir Alsady in Assen staat helemaal vol. De eigenaar is druk in de weer met alle voorbereidingen voor de ramadan die dit weekend van start gaat. Voor een periode van een maand wordt er door moslims niet gegeten tussen zonsopgang en -ondergang. Zodra de zon onder is, komen de lekkernijen op tafel. Helaas voor bakker Alsady neemt naast de drukte ook de prijs toe in zijn bakkerij.