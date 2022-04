Eerste Nederlandse commandant voor Duits-Nederlandse tankeenheid

Voor het eerst is een Nederlander commandant van de Duits-Nederlandse tankeenheid, waar de 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte onderdeel van is. Overste Bas Schillemans kreeg in het Duitse Bergen het commando overgedragen.

Na twee Duitse commandanten staan de Leopard 2A6 gevechtstanks nu dus voor het eerst onder Nederlandse leiding. Na bezuinigingen op defensie had de Nederlandse krijgsmacht geen geld meer voor eigen tanks. Er werd een samenwerking met Duitsland opgezet.

In 2015 werd het Duits-Nederlandse 414 Tankbataljon opgericht. Het bataljon staat sindsdien onder commando van de Nederlandse 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte, welke op zijn beurt weer onder commando staat van de 1e Duitse Pantserdivisie. Vorig jaar was de tankdivisie actief in Litouwen, tijdens een NAVO-oefening, waarin gestreden werd tegen een fictieve vijand.

Bergen