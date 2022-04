Drentse gemeenten betalen energietoeslag verschillend uit

Wanneer en hoe gemeenten de eenmalige energietoeslag betalen blijkt in Drenthe per gemeente te verschillen. Ook de bedragen wijken af van elkaar.

Om de stijgende energiekosten op te vangen, komt de overheid minima tegemoet met een energietoeslag. Vorige maand besloot het kabinet om het richtbedrag voor de eenmalige energietoeslag te verhogen van 200 naar 800 euro.

In het hele land zijn gemeenten inmiddels begonnen met het automatisch uitbetalen van die toeslag aan inwoners met een bijstandsuitkering. Het richtbedrag is 800 euro, maar het staat gemeenten vrij om hiervan af te wijken. Ook het moment van uitbetaling verschilt per gemeente.

Een paar verschillen

Neem Meppel. Daar ontvangen bijstandsgerechtigden eind april hun eerste 400 euro toeslag. De tweede 400 euro volgt in oktober. Emmen en Coevorden daarentegen hebben hun bijstandsgerechtigden de 800 euro al volledig en in één keer uitbetaald gekregen. Westerveld heeft de eerste 200 euro ruim twee weken terug overgemaakt, maar hoeveel euro's nog volgen en wanneer die volgen is nog niet bekend.

Gedeeltelijk worden die verschillen veroorzaakt door onduidelijkheid vanuit het Rijk, blijkt uit gesprekken met een aantal Drentse gemeentes. Want wanneer en hoeveel gemeenten gecompenseerd gaan worden voor de uitbetaling van de energietoeslag, wordt waarschijnlijk volgende maand pas duidelijk.

Waarom stelt Meppel uit?

"De eindafrekening van de energieleverancier komt niet bij iedereen op hetzelfde moment, dus lijkt ons spreiding van de uitbetaling van de energietoeslag het beste", licht een woordvoerder van de gemeente Meppel de keuze voor betaling in termijnen toe.

Maar het gemeentebestuur heeft het bedrag van 800 euro al vastgesteld. Wat is het voordeel voor burgers om hen tot oktober te laten wachten op die tweede 400 euro? "Daar zit verder geen gedachte of filosofie achter," laat diezelfde woordvoerder desgevraagd weten.

Emmen is al klaar

In Emmen heeft het uitbetalen in termijnen ook de revue gepasseerd, volgens een voorlichter. "Maar mensen wachten al even op die energietoeslag. En we zagen dat de eerste inwoners, die de energierekening niet meer konden betalen, zich bij ons meldden. Daarom hebben we toch besloten de 800 euro nu al en in één keer te betalen."

Westerveld denkt nog na

Bijstandsgerechtigden in Westerveld ontvingen ruim twee weken geleden dus al 200 euro energietoeslag op de rekening, maar hoeveel en wanneer de rest volgt is nog onduidelijk. "Wij hopen daar volgende week meer duidelijkheid over te hebben. En anders in ieder geval de week daarop," aldus een woordvoerder van de gemeente.

Maar hoe kan het dat men in Westerveld nog nadenkt, terwijl andere gemeenten er al wel een klap op hebben gegeven? "Omdat we moeten kijken waar we het geld vandaan halen om de rest van de energietoeslag mee voor te schieten. Dat is veel uitzoekwerk," verklaart de voorlichter. "Die eerste 200 euro hebben wij halverwege maart voorgefinancierd. We wilden toen niet langer wachten op duidelijkheid vanuit het Rijk, omdat de nood aan de man was. Toevallig werd toen net bekend dat de overheid het richtbedrag verhoogde van 200 naar 800 euro."

Helemaal niets

Ook is er aantal gemeenten waar nog helemaal geen duidelijkheid is, zoals in Noordenveld. Op de website van de gemeente is te lezen: "Inwoners die een bijstandsuitkering van ons ontvangen, krijgen in april bericht van ons. Dan horen zij of ze iets moeten doen om het bedrag te ontvangen." Waarom de regeling zo is, kon een woordvoerder vrijdag niet achterhalen.

Zelf aanvragen

Andere groepen minima die geen bijstandsuitkering ontvangen, zoals werkenden en zelfstandigen met een minimuminkomen en AOW'ers zonder aanvullend pensioen, ontvangen de energietoeslag niet automatisch op hun rekening. Zij kunnen deze op een later moment zelf aanvragen bij hun gemeente.