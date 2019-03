Vrijspraak voor chauffeur discobus waar jongeren uitvielen

De chauffeur van de discobus waar vorig jaar februari in Meppel twee jongeren uitvielen, is door de rechter in Assen vrijgesproken.

De 52-jarige man uit Meppel moest vandaag voorkomen omdat de deuren van de bus onderweg open gingen. Hierdoor kwamen twee jongeren op straat terecht.Tijdens de rit verloren verschillende jongeren in een bocht in Meppel hun evenwicht. Daarbij kwamen ze tegen de deuren van de bus aan, die daarop open gingen. Twee van hen belandden op straat en liepen verwondingen op aan hun hoofd. Hoe de deuren precies open konden gaan, bleef tijdens het technisch onderzoek en de behandeling van de zaak onduidelijk.“Hoe heeft dit in vredesnaam kunnen gebeuren? Met die vraag zit ik ook nog steeds”, vertelde de chauffeur in de rechtbank. “Ik weet dat ik verdacht word, maar ik heb niet het idee dat ik iets had kunnen doen om het te voorkomen.”De man heeft een blanco strafblad. De officier van justitie vroeg om een schuldigverklaring zonder oplegging van straf. Dit betekent dat de Meppeler dan wel schuldig wordt bevonden, maar geen straf krijgt.Omdat de kantonrechter niet precies kon achterhalen hoe de deuren tijdens de rit open konden gaan, sprak ze de man vrij. Ze vond het namelijk niet bewezen dat de chauffeur verantwoordelijk is voor het ongeluk.“Misschien heeft u er niks mee van doen gehad. Misschien heeft iemand aan de noodknop voorin gezeten.” Door op de noodknop voor in de bus te drukken, verdwijnt de druk op de deuren. Hier krijgt de chauffeur echter geen sein van, zo bleek tijdens rechtszaak. “We weten het niet, maar de mogelijkheid is er. Ik twijfel te veel om tot een veroordeling te komen.”