Leefgeld voor Oekraïeners lastige opgave voor Drentse gemeenten

Om een beroep te kunnen doen op leefgeld, moeten vluchtelingen zich eerst registreren bij de gemeente. Daar zit volgens de VRD de crux, want 'eventjes iemand registreren' bestaat niet. "De registratie van een vluchteling met buitenlandse papieren duurt per persoon minimaal een half uur", vertelt woordvoerder Linda van der Heide. "Daar zijn bij de gemeente veel mensen voor nodig en dat is een behoorlijke opgave."

De VRD is ondertussen bezig met het opstellen van kaders voor de regeling, zodat iedere gemeente in Drenthe het leefgeld op dezelfde wijze verstrekt. Zo worden alle vluchtelingen op dezelfde wijze behandeld. Alle gemeenten kunnen daar dan naar handelen totdat het Rijk de definitieve regeling instelt.

De Veiligheidsregio begrijpt dat het voor sommige mensen vervelend kan zijn dat gemeenten de leefgeldregeling nog niet kunnen uitvoeren, maar wijst erop dat er geen sprake is van onwil. Van der Heide: "In de beginfase kun je soms gewoon niet zo hard gaan als je zelf zou willen. Het is even wat het is."