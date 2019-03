Faillissement dreigt voor Drentse discounter Op=Op [update]

De eerste winkel opende in 1997 in Klazienaveen. Daarna groeide het bedrijf alleen maar. Twee jaar geleden nam Op=Op Voordeelshop nog winkels over van Blokker en groeide de keten naar 150 winkels.De harde groei lijkt het bedrijf nu te nekken. "Achteraf is het makkelijk praten. De groei was tot dat moment gerechtvaardigd. Later viel de groei ten opzichte van het aantal winkels", duidt directiewoordvoerder Kees van Oostenrijk de situatie.Van Oostenrijk zegt dat al met investeerders is gesproken over een mogelijke overname, maar dat dit niet tot een deal heeft geleid. "Wij verwachten dat het faillissement morgen uit zal worden gesproken. We hopen natuurlijk wel dat er belangstelling is en dat de werkgelegenheid behouden kan blijven. De winkels blijven open zolang de curator denkt dat dit verstandig is, gezien de kosten en baten", aldus de woordvoerder.Op de vraag of afstoten van een deel van de winkels ook een optie is geweest zegt Van Oostenrijk: "Daar hebben we wel naar gekeken. Maar dat ging niet snel genoeg, mede door bijvoorbeeld lopende huurcontracten."Ook zegt Op=Op last te hebben van 'uitdagende marktomstandigheden'. Het is niet de eerste winkelketen die omvalt. De afgelopen jaren gebeurde hetzelfde met onder meer warenhuisketen V&D, drogist DA, kampeerzaak Vrijbuiter en kledingketen Men at work. Onlangs vielen ook kledingwinkel Coolcat en speelgoedzaak Intertoys om.Het bankroet geldt alleen voor de 130 eigen winkels. De tien franchise-zaken blijven buiten schot. Drenthe telt tien Op=Op-winkels. Voor zover bekend zijn er geen franchise-winkels in onze provincie.Klanten van het filiaal in Assen reageren verbaasd. Drie scholieren zeggen vaak naar de winkel te gaan voor make-up. "Goed en goedkoop", zeggen ze over de producten. Een man die naar buiten komt met drie flesjes deodorant vindt het ook jammer. "Ze zijn bekend van drie voor de prijs van twee. Weet niet waar ik het nu moet gaan kopen. Maar voorlopig heb ik ook niks nodig."Morgen buigt de Rechtbank Noord-Nederland zich over de faillissementsaanvraag.