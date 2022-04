'Op de laatste druppels' en 'met het zweet op het voorhoofd' komen automobilisten tanken na accijnsverlaging

Door de aangekondigde accijnsverlaging stelden veel automobilisten het tanken zo lang mogelijk uit. Vandaag willen ze allemaal tegelijk de tank vol gooien en dat zorgt voor drukte.

"Ik heb de hele week rustig aan gedaan", lacht een wachtende automobilist in Beilen. "Vooral vorige week ben ik vaker op de fiets gegaan voor de boodschapjes enzo."

De bestuurder staat in een lange rij met auto's met praktisch lege tanks, die bijna allemaal speciaal gewacht hebben op de aangekondigde accijnsverlaging.

1200 liter tanken

"Ik moet vandaag vrij veel kilometers maken. Dat scheelt een heel stuk. Ik ben blij dat het juist vandaag zo uitkomt", zegt een vrouw die vandaag op de kleinkinderen mag passen. Ook grootverbruikers hebben bewust de tankbeurt uitgesteld. "Ik heb wel gezorgd dat ik de week uit zou rekken zodat ik vandaag kan tanken. Je moet ook in het belang van de baas denken, want het is abnormaal wat het nu allemaal kost", zegt een vrachtwagenchauffeur.

Begin maart kondigde het kabinet aan de accijnzen op brandstof te verlagen. Onder meer door de oorlog in Oekraïne en de al langer oplopende inflatie zijn de energie- en brandstofprijzen in korte tijd flink gestegen. Ook is al enige tijd bekend dat die accijnzen per 1 april omlaag zouden gaan. Overigens zijn ook de belastingen op gas en elektriciteit verlaagd.

Tanks afgeladen

Tankstationhouder Ewout Klok ziet dat veel automobilisten hebben gewacht voor een bezoekje aan zijn tankstation in Hoogeveen. "Met name vanmorgen in alle vroegte kwamen mensen met het zweet op het voorhoofd binnen met de mededeling 'ik heb het net gered'. Dus die hebben echt bewust erop gereden dat de tank echt helemaal leeg was."

De tankhouders zagen de stormloop wel aankomen en hebben volgens Klok hun maatregelen getroffen. "Dat is ook niet verwonderlijk als er 21 cent van de benzine afgaat en 13 cent van de diesel." Ook zijn eigen voorzieningen heeft hij afgevuld. "De bevoorrading is heel goed geregeld. Vannacht zijn de tanks afgeladen volgeladen en ik hoop dat ik ze vanavond leeg heb zonder nee te verkopen."