FC Emmen-peloton per fiets naar uitwedstrijd in Doetinchem

VOETBAL - Op de fiets naar het stadion, dat doen FC Emmen-fans geregeld. Maar het gaat dan meestal wel om wedstrijden op de Oude Meerdijk. Een groep van zo'n twintig sponsoren en medewerkers fietst vandaag naar De Vijverberg in Doetinchem, de thuishaven van De Graafschap, de tegenstander van FC Emmen vanavond.

Optimaal fietsweer is het niet, deze winterse eerste aprildag. "We hebben nu zo'n 100 kilometer gehad. Het is koud, maar wel droog", zegt accountmanager Guus de Vries tijdens een tussenstop in Goor, halverwege de middag. De groep warmt zich op aan een kop koffie met een gebakje. Met de tocht wil de club de nieuwe fietskledinglijn onder de aandacht brengen.

De Graafschap

FC Emmen, koploper in de Keuken Kampioen Divisie, heeft geen wedstrijden dicht bij huis. "De Graafschap is samen met Almere City de dichtstbijzijnde club", zegt De Vries. "Hopelijk is dat volgend jaar anders, als gebeurt wat wij allemaal hopen: dat Emmen promoveert naar de eredivisie." Mocht PEC Zwolle zich handhaven, kan de fiets naar Zwolle worden gepakt. Anders mogelijk naar Heracles Almelo, FC Groningen en FC Twente.

"We willen zeker een aantal keer op de fiets. Het is een hartstikke gezellige dag. Met Thijmen Eising hebben we ook nog een wereldkampioen in ons midden (WK veldrijden junioren 2009, red.), maar het gaat niet om het tempo. Het gaat om samen aankomen."