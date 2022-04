Bibliotheek Hoogeveen worstelt met budget: 'De rek is eruit'

Medewerkers die niet alleen een boek uitlenen, maar ook iemand helpen met het maken van een vaccinatieafspraak. Bibliotheken krijgen steeds meer taken op hun bordje, maar moeten door bezuinigingen het vaak met minder geld doen. De bieb in Hoogeveen trekt daarom nu aan de bel.

"De afgelopen jaren zijn meerdere bezuinigingsrondes geweest", vertelt directeur Raquel Garcia-Van der Walle. "Vorig jaar zelfs twee ton, daardoor is onze dienstverlening flink op de schop gegaan." Het heeft ervoor gezorgd dat de bieb op maandagavond niet meer open is en dat veel activiteiten zijn geschrapt. "Bijvoorbeeld de cursus programmeren voor jongeren, dat kunnen we niet meer doen."

Laaggeletterden

Maar Garcia-Van der Walle heeft grotere zorgen. Ze vreest dat de bieb in de toekomst met nog meer bezuinigingen te maken krijgt. "We staan nu al onder financiële druk en dat maakt onze positie kwetsbaar", zegt ze. In Hoogeveen zijn er zo'n 8800 mensen laaggeletterden. Zij krijgen hulp van de bieb op het gebied van lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Die hulp zou volgens de directeur kunnen verdwijnen als opnieuw gekort wordt

"Vrijwilligers helpen de mensen vooral, maar er is een coördinator die alles in goede banen leidt. Een gedeelte van ons budget gaat daarnaartoe", vervolgt ze. "Als er minder subsidie is, dan kan ons personeel ook deze groep straks niet goed ondersteunen. Dat moeten we zien te voorkomen, want juist deze mensen hebben onze hulp nodig."

Veel uitgaven

Collega Karin Grond is één van de medewerkers die laaggeletterden ondersteunt. Zij helpt ze met het maken van een vaccinatieafspraak en de belastingaangifte. "Dat waarderen ze enorm en het is ook heel belangrijk voor ze. Nu kunnen we daar nog de tijd voor nemen en ze trainen om het in de toekomst zelf te doen. Als er meer bezuinigd wordt, raken we die rust en ruimte kwijt. Er zijn dan geen mensen beschikbaar om te helpen."

Volgens Garcia-Van der Walle stijgen de kosten van het personeel nog jaarlijks. "We moeten veel uitgaven doen. Natuurlijk gaat het om het salaris van onze medewerkers. maar de randzaken kosten ook veel geld. Denk bijvoorbeeld aan de koffie die we moeten inslaan."

Oproep

Inmiddels heeft de directeur een brief gestuurd naar het college en de gemeenteraad. Daarin roept ze op de komende jaren niet meer te korten op de subsidie van de bieb. "Het heeft veel impact op de inwoners van Hoogeveen en wij moeten ons werk goed kunnen blijven doen."